Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Ничья с «Сочи» - хороший результат»

В первом матче 29-го тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» сыграл по нулям с «Нижним Новгородом», и Равиль Измайлов, генеральный директор нижегородского клуба, считает хорошим сей результат. Измайлов напомнил о том, что «Сочи» ведет борьбу за второе место в турнирной таблице (как не так давно «Ростов» при Бердыеве), к тому же, его команда играла на поле соперника.

- Мы играли с командой, которая борется за второе место. Считаю, что ничья для нас — хороший результат. Мы дебютанты РПЛ, у нас нет простых команд. Мы боремся и будем бороться, - цитирует Измайлова издание «Спорт-экспресс».