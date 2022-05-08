Нобоа: «Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об отстранении российских команд от всех международных турниров, а также назвал «Зенит» сильнейшей командой России.

«Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет.

Четвёртое подряд чемпионство «Зенита»? Я поздравил всех ребят. Эта самая сильная команда России, они играют в очень хороший футбол и заслуженно победили», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Ранее УЕФА объявила о своём решении не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, национальная сборная России была исключена из розыгрыша Лиги наций.

Напомним, Нобоа защищал цвета питерского клуба с 2017 по 2019 год. В составе «Зенита» эквадорец выиграл чемпионат России в 2019 году.