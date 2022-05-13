«Сочи» продлил серию без поражений до семи матчей

Сегодня, 13 мая, состоялась встреча между «Сочи» и «Нижним Новгородом» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Она завершилась со счётом 0:0. А самым запоминающимся моментом в матче стало удаление канадского нападающего «Нижнего Новгорода» Ричи Эннина.

Таким образом, команда Владимира Федотова продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей. В последний раз «Сочи» проигрывал 20 марта «Крыльям Советов» (2:3), эта встреча проходила в рамках 22-го тура РПЛ.

После этого южане сыграли вничью против «Зенита (0:0), «Локомотива» (2:2) и с «Нижним». Остальные четыре матча - против «Уфы» (2:1), «Ахмата» (3:2), «Рубина» (6:0) и ЦСКА (1:0) - команда выиграла.

В заключительном туре сезона-2021/22 «Сочи» сыграет на выезде против «Динамо». Встреча состоится 21 мая в Москве. Все матчи в этот день начнутся в одно время – 17:00 мск.