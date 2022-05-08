«Сочи» предложит Федотову новый двухлетний контракт

Руководство «Сочи» намерено продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Федотовым на два года, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство сочинского клуба довольно работой специалиста и не намерено его отпускать. Действующее соглашение наставника истекает летом нынешнего года.

Ранее сообщалось, что в услугах Федотова заинтересованы «Спартак» и ЦСКА.

После 28 туров «Сочи» делит вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с московским «Динамо», имея в своём активе 52 набранных очка. До конца чемпионатам команде Федотова осталось провести два матча — с «Нижним Новгородом» и тем же «Динамо».