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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы

13 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Сочи
...
Нижний Новгород
1.45 4.60 7.20
Через 0 ч. -5 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Сочи» и «Нижнего Новгорода» на матч 29-го тура РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Родригао, Дркушич, Макарчук, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Жоаозиньо, Юсупов, Касьерра.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Каккоев, Масоэро, Гоцук, Стоцкий, Калинский, Кравцов, Шарипов, Сулейманов, Энин.

Южане подошли к этому матчу, имея в активе 52 очка. Команда Владимира Федотова располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 29 очками идёт на 11-м месте.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Сочи РПЛ
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СОЧИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
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13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
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