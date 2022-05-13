«Сочи» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Сочи» и «Нижнего Новгорода» на матч 29-го тура РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Родригао, Дркушич, Макарчук, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Жоаозиньо, Юсупов, Касьерра.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Каккоев, Масоэро, Гоцук, Стоцкий, Калинский, Кравцов, Шарипов, Сулейманов, Энин.

Южане подошли к этому матчу, имея в активе 52 очка. Команда Владимира Федотова располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 29 очками идёт на 11-м месте.

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