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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Удаление Эннина, вынос Жоаозиньо с ленточки и сэйвы Гойло: «Сочи» не дожал оставшийся в меньшинстве «Нижний Новгород», но шагнул на второе место

13 Мая 2022 • 20:58 Комментировать
Сочи
0:0
Нижний Новгород
окончен

Предпоследний тур РПЛ открывался в пятницу на «Фиште».

Протокол игры  
Сочи 0:0Нижний Новгород
Адамов ДенисРодригаоДркушич ВаняТерехов СергейМаргасов ТимофейНобоа КристианЦаллагов ИбрагимМакарчук Артём  73' (Мелкадзе Георгий (  73') Жоаозиньо Рамос  45' (Бурмистров Никита (  45') Юсупов Артур   61'Касьерра Матео  73' (Заика Кирилл (  73')
Запасные: Джанаев СосланЮрганов ИгорьАнгбан ВикторьенЗаболотный Николай
Гойло Никита   90'Каккоев Никита  83' (Миладинович Иван (  83') Гоцук КириллМасоэро ЛукасКозлов Алексей  84' (Кечкеш Акош (  84') Кравцов КириллКалинский НиколайСтоцкий Дмитрий  73' (Юлдошев Иброгимхалил (  73'   77') Сулейманов ТимурШарипов АльбертЭннин Ричи   45'   48'
Запасные: Берковский ИльяКарасёв ПавелАнисимов АртурМилсонНигматуллин АртурТкачук ДенисПенчиков ДаниилАлександров Виктор
13 мая. Стадион "Фишт" (Сочи).

Догнав в прошлом туре «Динамо» по очкам, «Сочи» обеспечил тот факт, что судьба второго места решится именно в последний игровой день, когда две эти команды сразятся в очной встрече в Петровском парке. В случае победы «Динамо» над «Локомотивом» в 29-м туре сочинцам независимо от результата своей домашней игры с «Сочи» надо было бы побеждать на «ВТБ Арене». Такой расклад вырисовывался из-за того, что в первом круге «Динамо» выиграло у «Сочи», а первый дополнительный показатель при равенстве очков в чемпионате России – это личные встречи.

«Сочи» прошлым летом был для «Нижнего Новгорода» первой проверкой в Премьер-лиге, и команда Александра Кержакова тогда сотворила свою дебютную мини-сенсацию, минимально победив пятую команду прошлого розыгрыша РПЛ. К предпоследнему туру «Нижний» не обеспечил себе сохранение прописки, но пребывал в относительно неплохом турнирном положении на одиннадцатом месте. Очков у него было столько же, сколько у «Химок» и «Рубина», заступившего в зону стыков.

Хозяева сразу начали оказывать на оборону нижегородцев приличное давление. Но мяч как-то не шёл в ворота Гойло, хотя иной раз казалось, что деваться ему уже некуда. На седьмой минуте Кассьерра пробил головой после навеса Маргасова, Гойло отразил недалеко от себя, и Макарчук добивал чуть ли не в пустые ворота, но оказалось, что не в пустые. Забить Артёму помешал очень некстати оказавшийся на пути мяча Жоаозиньо, сделавший вынос с ленточки, что оказалось офсайдом. До этого Юсупов плохо ударил головой после навеса слева от Терехова – слабо и правее створа. «Нижний» тоже что-то пробовал – Калинский в контратаке низом ударил в левый угол в руки Адамова.

На 21-й минуте Жоаозиньо с левого угла штрафной нанёс опускающийся удар в дальний угол, после рикошета от головы защитника «Нижнего» мяч ушёл на угловой. Через четыре минуты Юсупов сделал классный проникающий пас на правый полуфланг Кассьерре, но тот подошёл к эпизоду не лучшим образом и прострелил мяч в руки Гойло. Вскоре Юсупов оформил туда же новую обостряющую передачу, а Нобоа докатил поперёк до Кассьерры, которому помешал нормально пробить на пятачке самоотверженно подкатившийся Каккоев.

Ближе к перерыву сочинцы опять выдали впереди острый отрезок. Дальняя попытка Терехова с левого полуфланга – рикошет, вне створа. На подачу углового Родригао откликнулся головой – выше. Бурмистров вышел на замену вместо травмированного Жоаозиньо, прострелил, а Цаллагов попытался пробить и заработал новый корнер. После его подачи вновь чуть не отличился Родригао, в сутолоке на добивании угодивший в перекладину. Также в добавленное время к первому тайму попытался пробить через себя Кассьерра, но гола-красавца не получилось, да и вообще чего-то внятного – тоже.

Вернувшись с перерыва, гости через минуту остались в меньшинстве. Эннин в центре поля задел локтем лицо Дркушича, за что получил вторую жёлтую карточку. Потом Дркушич навесил справа, Бурмистров головой скинул, а Цаллагов пробил не сильно опасно, мяч отскочил от газона и оказался в руках Гойло. Дальше вратаря нижегородцев не переиграл Юсупов. При этом визитёры в количестве десяти человек угрожали сочинцам на стандартах. Если конкретно, опасность являл собой Гоцук. То он нанёс заблокированный удар, и видеоассистенты на повторе не нашли там руку Цаллагова, то он вторым этажом впечатал мяч в правую крестовину.

«Сочи» не намеревался терять очки в таком матче. На 77-й минуте Маргасов пробил, а Гойло парировал, как и последовавший вскоре удар Заики головой в упор с кросса Дркушича. Алексей Козлов получил травму и был заменён. Гойло сыграл руками немного за пределами своей штрафной, Нобоа со стандарта закрутил мяч под перекладину, вратарь перемахнул его на угловой. Вскоре пришлись значительно мимо створа попытки с приличных дистанций Цаллагова и Маргасова.

Концовка прошла на удивление спокойно. Сочинцы держали мяч на чужой половине, но обходилось без обострения. В отличие от важного домашнего матча предпоследнего тура предыдущего чемпионата с «Ротором», команда Федотова не вырвала победу в компенсированное время. Тем не менее «барсы» гарантировали себе финиш в первой тройке РПЛ – лучший результат для всех сочинских клубов в истории. «Динамо» пока позади сочинцев на одно очко и завтра сыграет с «Локомотивом», а окончательно судьба второго места определится, опять же, в заключительном туре.

Кирилл Иванцов

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окончен Сочи 0:0 Нижний Новгород 1.45 4.60 7.20
14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
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