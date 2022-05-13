Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» впервые в своей истории стал призёром чемпионата России

13 Мая 2022 • 22:17 Комментировать
Сочи
0:0
Нижний Новгород
окончен

Сегодня, 13 мая, «Сочи» на стадионе «Фишт» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

Единственное запоминающиеся событие в матче - удаление канадского нападающего «Нижнего Новгорода» Ричи Эннина, который в конце первого тайма получил первое предупреждение. А в начале второго – второе, тем самым, жёлтая карточка превратилась в красную.

Команда Владимира Федотова набрала 53 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, южане гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России.

ЦСКА, который с 46 очками располагается на четвёртом месте, потерял шансы сместить «Сочи», даже если «армейцы» одержат две победы подряд, так как ЦСКА уступает по дополнительным показателям.

В 30-м туре «Сочи» сыграет против «Динамо» в Москве. Матч состоится на «ВТБ арене» 25 матча. В этот день все игры начинаются в одно время – в 17:00 мск.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на завоевание медалей в РПЛ.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сочи 0:0 Нижний Новгород 1.45 4.60 7.20
14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
23:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Ничья с «Сочи» - хороший результат»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо прокомментировал своё будущее
22:53 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» продлил серию без поражений до семи матчей
22:49 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предрек победу «Динамо» в матче с «Локомотивом»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Силкин - о борьбе за второе место: «Сочи» выглядит опытнее»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Пименов высказался о борьбе за серебряные медали в РПЛ
22:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин похвалил «Сочи»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Сразу двое игроков ЦСКА будут вынуждены пропустить матч с «Краснодаром»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Хохлов считает, что «Динамо» будет играть на победу в матче против «Локомотива»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» не удалось забить «Нижнему Новгороду» - видео видео
21:42 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» отреагировали на завоевание первых медалей в РПЛ: «Бронзу мы обеспечили, но нет никакой удовлетворённости» 2
21:15 · Россия. Премьер-лига
Гойло оригинально прокомментировал итоги матча с «Сочи» и передал привет матери
20:36 · Россия. Премьер-лига
Игонин высказался за увеличение количества команд в РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в начале второго тайма матча с «Сочи»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов признался, что в какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» 1
Все новости
Рекомендуем