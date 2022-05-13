«Сочи» впервые в своей истории стал призёром чемпионата России

Сегодня, 13 мая, «Сочи» на стадионе «Фишт» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

Единственное запоминающиеся событие в матче - удаление канадского нападающего «Нижнего Новгорода» Ричи Эннина, который в конце первого тайма получил первое предупреждение. А в начале второго – второе, тем самым, жёлтая карточка превратилась в красную.

Команда Владимира Федотова набрала 53 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, южане гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России.

ЦСКА, который с 46 очками располагается на четвёртом месте, потерял шансы сместить «Сочи», даже если «армейцы» одержат две победы подряд, так как ЦСКА уступает по дополнительным показателям.

В 30-м туре «Сочи» сыграет против «Динамо» в Москве. Матч состоится на «ВТБ арене» 25 матча. В этот день все игры начинаются в одно время – в 17:00 мск.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на завоевание медалей в РПЛ.