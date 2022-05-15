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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Проклятый старый дом»: промо от «Спартака» к матчу с «Зенитом» видео

15 Мая 2022 • 09:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
4.05 4.05 1.80
Через 5 ч. 46 мин.

В воскресенье, 15 мая, в 29-м туре чемпионата России состоится принципиальный поединок – московский «Спартак» на своем поле примет петербургский «Зенит».

Пресс-служба «красно-белых» посвятила этому матчу специальный ролик. В видео использована песня популярной группы «Король и Шут». В одном из моментов на видео появляется комната VAR.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Павел Кукуян.

Перед этой игрой «Спартак» идет лишь на девятом месте в таблице Премьер-лиги, а «Зенит» уже находится в ранге чемпиона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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