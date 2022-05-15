В воскресенье, 15 мая, в 29-м туре чемпионата России состоится принципиальный поединок – московский «Спартак» на своем поле примет петербургский «Зенит».

Пресс-служба «красно-белых» посвятила этому матчу специальный ролик. В видео использована песня популярной группы «Король и Шут». В одном из моментов на видео появляется комната VAR.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Павел Кукуян.

Перед этой игрой «Спартак» идет лишь на девятом месте в таблице Премьер-лиги, а «Зенит» уже находится в ранге чемпиона.