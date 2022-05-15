Жиго обратился к болельщикам «Спартака» после последнего домашнего матча

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелая игра, тяжелый момент, последний матч за «Спартак». Я хотел бы сказать спасибо болельщикам за то, что меня сегодня поддерживали. Действительно, очень эмоциональный момент.

- Вы уходите в «Марсель». Это следующий шаг в вашей карьере? Что вы чувствуете?

- Сейчас, естественно, тяжело, но жизнь в футболе продолжается. Когда я ехал сегодня на стадион, постоянно думал об этом. Но еще многое впереди.

- Вопрос по поводу традиции кричать с болельщиками «Ауф!». Перенесете ли это в следующий клуб?

- Нет, эта традиция останется здесь. Этот клуб ассоциируется с гладиаторами. Мне кажется, что это классная идея так делать вместе с ними. Болельщики «Спартака» - самые лучшие.