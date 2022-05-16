Широков о матче между «Спартаком» и «Зенитом»: Ожидал большего от этой игры

Известный экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился с журналистами своим мнением по поводу матча между «Спартаком» и питерским «Зенитом».

Широков сказал «Чемпионату», что он ожидал гораздо большего от этой игры, которая по большей части разочаровала. Экс-игрок отметил, что футболисты «Зенита» очень слабо сыграли во втором тайме и практически не били по воротам, хотя подопечные Семака могли спокойно играть и получать удовольствие от футбола.

Напомним, что «Зенит» в концовке сумел спастись благодаря голу с пенальти от Андрея Мостового. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.