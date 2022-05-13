Семак: «Мы относились и будем относиться с максимальным уважением к «Спартаку» и игрокам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» высоко оценил силу соперника.

- Насколько для вас принципиальная встреча со «Спартаком»? Команды разделяет пропасть в 27 очков, и последний матч вы выиграли 7:1. Тем не менее, мы никогда не позволим назвать эту команду «красно-блеклой», это серьезный соперник.

Кого выделите при подготовке к «Спартаку» в стане соперника?

- С нашей стороны только поздравления «Спартаку» с выходом в финал Кубка, давно не выходили. По поводу тех или иных разговоров, пускай говорят люди, которые это всегда делают. Я уже говорил, что наше дело - работать. Мы относились и будем относиться с максимальным уважением к команде и игрокам. Что касается игроков, естественно, вся атакующая линия достаточно мощная, и Промес выглядел прекрасно в последних матчах. Те же Соболев и Николсон, которые забивают достаточно много, и тот же Зелимхан Бакаев, который является лучшим ассистентом, то есть, вся атакующая группа, она действует достаточно результативно. Плюс команда видоизменяет схему, может и в четыре защитника перестраиваться, и в пятерке сыграть, и с двумя нападающими, и с одним, и тремя. То есть, команда действует достаточно разнообразно, хорошо использует стандартные положения. Нас ждет интересный матч, это то, о чем мы думаем, что будет происходить на футбольном поле, а не вокруг него. Это наша работа, наша главная задача, мы со своей стороны тоже пытаемся играть результативно. Количество забитых мячей в каждом сезоне показывает то, к чему мы стремимся и над чем работаем, чтобы радовать наших болельщиков яркой игрой. А это напрямую зависит от результативности. Чем больше забитых мячей, тем интереснее болельщикам смотреть матчи. Мы стараемся много атаковать, забивать, решать другие вопросы попутно в плане комплектования, построения вектора развития клуба, то, что от нас требуют, что является частью нашей работы, со стороны тренерского штаба.