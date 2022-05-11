Джикия: «В своей карьере мне не хватает кубка»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что ему хочется выиграть Кубок России с «красно-белыми».

«За каждый трофей хочется бороться. В своей карьере мне не хватает кубка. Для меня значимость турниров не упала. Все равно хочется, чтобы все изменилось», — сказал Джикия «Спорт-Экспрессу».

В составе «красно-белых» Джикия становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок России в 2017 году.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка России 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв «Енисею» (0:4). «Железнодорожники» являются рекордсменами по количеству побед в этом турнире, команда победила 10 раз.