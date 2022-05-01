Малафеев: «Зенит» может отправить «Спартак» в стыки

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев допустил ситуацию, при которой питерская команда может отправить московский «Спартак» в стыки.

Малафеев сказал «Спорт-Экспрессу», что «Зенит» вполне может отправить спартаковцев в концовке сезона в стыковые матчи. Экс-голкипер напомнил, что несколько лет назад «сине-бело-голубые» уже отправили одну московскую команду в ФНЛ, а именно столичное «Динамо», так что история может повториться.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой 15 мая. Подопечные Сергея Семака уже обеспечили себе досрочный чемпионский титул в этом сезоне.