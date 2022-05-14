Аршавин: «Все получали удовольствие от работы с Адвокатом»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о работе с бывшим главным тренером команды из Санкт-Петербурга Диком Адвокатом.

Аршавин отметил, что игра под руководством голландского наставника приносила удовольствие всем футболистам «Зенита» , а также рассказал о методах работы тренера.

«Обычно он писал на листе — примерно одни и те же тезисы, которые должны воплотить на поле и тогда мы победим. Перед финалом Кубка УЕФА было сопоставление населения стран, которые мы представляем. Адвокат хотел сказать, что мы можем сделать счастливой такую огромную страну», — приводит слова Аршавина «Радио Зенит».

Напомним, Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 года. Вместе с командой из «Санкт-Петербурга» он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, голландец тренировал сборную России на чемпионате Европы в 2012 году. Последним местом работы 74-летнего специалиста был «Фейеноорд», который он покинул в прошлом году.