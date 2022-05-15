Хлусевич: «Я не понял чуть пенальти»

Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Результат нормальный?

- Наверное, нет, потому что выигрывали. Я не понял чуть пенальти, но не могу судить о рефери, но вроде бы в моменте Селихов успел до мяча и сыграл. Не знаю, будем смотреть. Очко есть очко, но при домашних трибунах и зрителях хотелось выиграть, все-таки последний матч сезона, но вышло как вышло. Неплохая игра, может быть, много сидели в обороне и больше требовалось атаковать.

- Про тебя немножко. Ты сегодня вставал даже третьим центральным, если я правильно видел. Это новшество для этой игры, или такое давно нарабатываете?

- Нет, это в первый раз. Я играл третьего центрального, потому что небольшие проблемы там, травмированные игроки есть. Но могу сыграть на любой позиции.

- Жиго уходит. Что можешь сказать в прямом эфире на всю страну?

- Что можно сказать? Спасибо ему большое, хоть я и провел мало времени с ним. Но он очень хороший парень, удачи ему в дальнейшей карьере. «Марсель» - хороший клуб.