В матче 29-го тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграл с принципиальным соперником из Москвы - «Спартаком». Поединок, который «Зенит» проводил уже в качестве чемпиона, завершился вничью - 1:1.

Как это часто бывает в подобных матчах, возникли и вопросы к судейству. В частности, это произошло после инцидента с неназначенным в ворота «Спартака» пенальти. Ситуацию с судейством прокомментировал тренер питерского клуба Вильям де Оливейра.

- Конечно, пенальти в ворота "Спартака" был. 100 процентов, - цитирует слова де Оливейры «Рейтинг Букмекеров».

До конца российского чемпионата остался еще один тур.