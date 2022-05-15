Орлов: Вратарская проблема является главной у «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах «Зенита».

«Эта игра еще раз подтвердила, что у «Зенита» вратарская проблема остается одной из главных. Неопытный вратарь пропустил в ближний угол после слабого удара», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

По мнению комментатора, с защитой у «Зенита» тоже имеются проблемы. После потери Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена основной парой центральных защитников являются Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип. Орлов считает, что эта пара игроков не соответствует амбициям клуба.

Сегодня, 15 мая, «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 1:1.