Канчельскис - о работе ВАР: Как эти дебилы вообще футбол смотрят?

Экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал работу ВАР в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«В конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, ВАР нужно убирать, эта система ничего не принесла, только лишь мешает игре. «Спартаку» обидно упустить победу в конце матча, но у него есть ещё матч с «Динамо».

Сегодня, 15 мая, «Спартак» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги упустил победу над «Зенитом», пропустив с пенальти в дополнительное время матча.