Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис - о работе ВАР: Как эти дебилы вообще футбол смотрят?

15 Мая 2022 • 19:30 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал работу ВАР в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«В конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, ВАР нужно убирать, эта система ничего не принесла, только лишь мешает игре. «Спартаку» обидно упустить победу в конце матча, но у него есть ещё матч с «Динамо».

Сегодня, 15 мая, «Спартак» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги упустил победу над «Зенитом», пропустив с пенальти в дополнительное время матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис РПЛ VAR
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 3:0 Рубин
окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
Идет 55 минута Краснодар 0:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
20:10 · Россия. Премьер-лига
Жиго рассказал, почему не смог выйти в основном составе
20:00 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: Думаю, «Зенит» может выиграть 8 чемпионств подряд
19:50 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Динамо» — главный конкурент
19:49 · Россия. Премьер-лига
Мамаев сделал подарок жене, потратив 3 млн рублей на серьги из жёлтого золота 1
19:43 · Кубок России
Жиго: У «Спартака» — лучшие болельщики
19:40 · Россия. Премьер-лига
Семак признался, что руководство «Зенита» в ближайшее время объявит о будущем Дзюбы
19:33 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой признался, что «Зенит» отправит на матч с «Химками» второй состав 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о работе ВАР: Как эти дебилы вообще футбол смотрят? 2
19:28 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» разгромно проиграл «Томи» и рискует вылететь из ФНЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба намекнул на уход в «Цверну Звезду»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Быстров: Продажу пива на стадионах нужно разрешать
19:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» едва не обыграл «Зенит» - видео видео
19:08 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают ВАР» 2
19:02 · Россия. ФНЛ
«Алания» проиграла «Ротору»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Жиго обратился к болельщикам «Спартака» после последнего домашнего матча
Все новости
Рекомендуем