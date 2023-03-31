Будущее Лионеля Месси остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола. В пятницу вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил, что клуб контактирует со звёздным аргентинским футболистом.

Между тем, главный тренер «Барселоны» Хави уже придумал роль для Месси. Молодой тренер хочет, чтобы Лео выступал не на привычной позиции в атаке, а более глубоко – в качестве плеймейкера. По мнению Хави, Месси легко впишется в систему с четырьмя полузащитниками, которая уже хорошо отлажена. Об этом рассказывает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Действующий контракт Лионеля Месси в Париже рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Хави ответил на вопрос о возможном возвращении Месси