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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави уже придумал роль для Месси

31 Марта 2023 • 17:35 Комментировать
Эльче
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Барселона
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01.04 22:00

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола. В пятницу вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил, что клуб контактирует со звёздным аргентинским футболистом.

Между тем, главный тренер «Барселоны» Хави уже придумал роль для Месси. Молодой тренер хочет, чтобы Лео выступал не на привычной позиции в атаке, а более глубоко – в качестве плеймейкера. По мнению Хави, Месси легко впишется в систему с четырьмя полузащитниками, которая уже хорошо отлажена. Об этом рассказывает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Действующий контракт Лионеля Месси в Париже рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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