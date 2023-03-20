Араухо пропустит две-три недели из-за травмы

«Барселона» лишилась своего защитника Рональда Араухо на две-три недели. Футболист ощутил дискомфорт в матче против «Реала» в чемпионате Испании, после чего доктора обследовали уругвайца.

Ранее появилась информация, что травма Араухо оказалась несерьёзной, и защитник максимум пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая. Тем не менее, Diario AS сообщает, что Рональду всё же придётся пропустить определённое время.

В «Барселоне» сейчас не сомневаются, что Араухо успеет восстановиться к ответному матчу Кубка Испании против мадридского «Реала» на «Камп Ноу». Первую игру каталонцы выиграли на выезде 1:0.