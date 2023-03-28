Хулиан Араухо испытывает трудности с адаптацией в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Хулиан Араухо пока не может адаптироваться в новых условиях.

21-летний футболист присоединился к «сине-гранатовым» в феврале, но не имеет права выступать за первую команду до начала нового сезона. Согласно информации журналиста Хермана Боны, в настоящий момент мексиканец, тренирующийся в расположении дубля «Барселоны», испытывает проблемы с адаптацией. Ему трудно понять принципы игры команды, а отсутствие игровой практики лишь усугубляет ситуацию.

Контракт Хулиана Араухо рассчитан до 2026 года. Его прежним клубом был американский «Лос-Анджелес Гэлакси».