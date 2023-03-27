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Чемпионат Испании. Ла Лига

Окружение Месси не стало опровергать информацию о предстоящих переговорах с «Барселоной» слухи

27 Марта 2023 • 23:09 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Шансы на возвращение Лионеля Месси в «Барселону» стремительно растут.

Сегодня испанские СМИ сообщили о том, что 35-летний футболист «ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант с переходом в «Барселону» после завершения сезона. Согласно информации BarcaTimes, ближайшее окружение Месси не стало опровергать сведения о запланированных переговорах с руководством «сине-гранатовых». Кроме того, представители игрока заверили, что тот готов вернуться в каталонский клуб.

Контракт Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен», напомним, рассчитан до июня текущего года. Интерес к аргентинцу также проявляли клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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