Шансы на возвращение Лионеля Месси в «Барселону» стремительно растут.

Сегодня испанские СМИ сообщили о том, что 35-летний футболист «ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант с переходом в «Барселону» после завершения сезона. Согласно информации BarcaTimes, ближайшее окружение Месси не стало опровергать сведения о запланированных переговорах с руководством «сине-гранатовых». Кроме того, представители игрока заверили, что тот готов вернуться в каталонский клуб.

Контракт Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен», напомним, рассчитан до июня текущего года. Интерес к аргентинцу также проявляли клубы из МЛС и Саудовской Аравии.