«Реал» может приобрести трансферную цель «Барселоны»

Мадридский «Реал» положил глаз на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. По информации от журналиста Роба Доусона, «сливочные» активно наблюдают за ситуацией с будущим португальца, который летом хочет сменить клубную прописку.

За Силвой уже долгое время следит каталонская «Барселона», но дело в том, что «сине-гранатовые» не могут себе позволить оформить трансфер, который будет стоить минимум 60 миллионов евро.

«Реал» будет готов побороться за Силву в том случае, если ему не удастся провернуть трансфер Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Бернарду является одной из альтернатив 19-летнему англичанину.