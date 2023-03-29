У Обамеянга отличные отношения с Хави и руководством «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в каталонскую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, у габонца прекрасные отношения с руководством и главным тренером Хави Эрнандесом, который не хотел отпускать футболиста прошлым летом в лондонский «Челси».

Отметим, что в данный момент Обамеянг совсем не входит в планы главного тренера «Челси» Грэма Поттера. Нападающий был исключён из заявки на плей-офф Лиги чемпионов, а также практически не попадает в расширенный состав на матчи АПЛ.

Возвращение в «Барселону» является приоритетом для Обамеянга на лето.