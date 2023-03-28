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«Челси» хочет подписать нападающего в пару к Нкунку

28 Марта 2023 • 10:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
01.04 16:30

Лондонский «Челси» ближайшим летом намерен подписать форварда, который будет действовать рядом с Кристофером Нкунку. Напомним, ранее ряд авторитетных источников подтвердил летний переход французского нападающего «РБ Лейпцига» в команду Грэма Поттера.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» летом будет искать чистого форварда. Одним из вариантов является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, за которым следят многие европейские топ-клубы.

Осимхен в нынешнем сезоне настрелял 21 гол в чемпионате Италии,  в то же время на счету Нкунку 12 забитых мячей в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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