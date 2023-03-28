«Челси» хочет подписать нападающего в пару к Нкунку

Лондонский «Челси» ближайшим летом намерен подписать форварда, который будет действовать рядом с Кристофером Нкунку. Напомним, ранее ряд авторитетных источников подтвердил летний переход французского нападающего «РБ Лейпцига» в команду Грэма Поттера.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» летом будет искать чистого форварда. Одним из вариантов является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, за которым следят многие европейские топ-клубы.

Осимхен в нынешнем сезоне настрелял 21 гол в чемпионате Италии, в то же время на счету Нкунку 12 забитых мячей в немецкой Бундеслиге.