«РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» заинтересованы в полузащитнике «Хоффенхайма»

Хавбек «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер стал объектом интереса двух других немецких клубов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник находится на радаре «РБ Лейпцига» и франкфуртского «Айнтрахта».

Как сообщает источник, у 23-летнего австрийца есть и другие варианты для продолжения карьеры. В случае вылета «Хоффенхайма» во второй дивизион в контракте Баумгартнера активируется сумма отступных, которая составит 15 миллионов евро.

В данный момент «Хоффенхайм» идёт на 15 месте в немецкой Бундеслиги, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко. На счету Баумгартнера 5 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата.