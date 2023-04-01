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«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»

01 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать
РБ Лейпциг
0:3
Майнц
окончен

Недавний претендент на лидерство, «РБ Лейпциг», продолжает удивлять своих болельщиков. В субботу команда принимала набравший ход «Майнц» и напропускала от души. На девятой минуте Маркус Ингвартсен добил мяч в сетку после сэйва голкипера. Соавтор первого гола Леандро Баррейро на 30-й минуте зарядил в перекладину. После перерыва Людовик Ажорк эффектно перебросил голкипера и удвоил счет, а вскоре Доминик Кор здорово жахнул из-за пределов штрафной.

«Майнц» в одном очке от еврокубков, соперник - пятый.

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:3Майнц
  9'Ингвартсен Маркус (0:1)
  57'Ажорк Людовик (0:2)
  67'Кор Доминик (0:3)
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминОрбан Вилли  65'Гвардиол Йошко 71' (Симакан Мохамед ( 71') Хальстенберг Марсель 46' (Раум Давид ( 46') Кампль Кевин  37' 46' (Айдара Амаду ( 46') Лаймер Конрад 81' (Клостерманн Лукас ( 81') Собослаи ДоминикФорсберг ЭмильАндре Силва 56' (Ольмо Дани ( 56'  65') Вернер Тимо
Запасные: Ба СануссуНюланд ЭрьянДиалло Абду
Центнер РобинФернандес ЭдимилсонБель ШтефанХанше-Ольсен Андреас  65'Видмер Сильван 78' (Чхэ-Сон Ли II ( 78') Каси Антони  61' 88' (Аарон Мартин ( 88') Баррейро ЛеандроКор ДоминикСтах Антон 78' (Баркок Аймен ( 78') Ингвартсен Маркус  64' 78' (Да Коста Данни ( 78') Ажорк Людовик 90' (Бюргзорг Делано ( 90')
Запасные: Лайч МаксимNelson WeiperХак АлександерДамен Финн
01 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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