«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»

Недавний претендент на лидерство, «РБ Лейпциг», продолжает удивлять своих болельщиков. В субботу команда принимала набравший ход «Майнц» и напропускала от души. На девятой минуте Маркус Ингвартсен добил мяч в сетку после сэйва голкипера. Соавтор первого гола Леандро Баррейро на 30-й минуте зарядил в перекладину. После перерыва Людовик Ажорк эффектно перебросил голкипера и удвоил счет, а вскоре Доминик Кор здорово жахнул из-за пределов штрафной.

«Майнц» в одном очке от еврокубков, соперник - пятый.