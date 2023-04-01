«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»

Недавний претендент на лидерство, «РБ Лейпциг», продолжает удивлять своих болельщиков. В субботу команда принимала набравший ход «Майнц» и напропускала от души. На девятой минуте Маркус Ингвартсен добил мяч в сетку после сэйва голкипера. Соавтор первого гола Леандро Баррейро на 30-й минуте зарядил в перекладину. После перерыва Людовик Ажорк эффектно перебросил голкипера и удвоил счет, а вскоре Доминик Кор здорово жахнул из-за пределов штрафной.
«Майнц» в одном очке от еврокубков, соперник - пятый.
Протокол игры
|9'Ингвартсен Маркус (0:1)
|57'Ажорк Людовик (0:2)
|67'Кор Доминик (0:3)
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Орбан Вилли• 65'Гвардиол Йошко71' (Симакан Мохамед (71') •Хальстенберг Марсель46' (Раум Давид (46') •Кампль Кевин 37'46' (Айдара Амаду (46') •Лаймер Конрад81' (Клостерманн Лукас (81') •Собослаи Доминик•Форсберг Эмиль•Андре Силва56' (Ольмо Дани (56') • 65'Вернер Тимо
Запасные: Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Диалло Абду
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон•Бель Штефан•Ханше-Ольсен Андреас• 65'Видмер Сильван78' (Чхэ-Сон Ли II (78') •Каси Антони 61'88' (Аарон Мартин (88') •Баррейро Леандро•Кор Доминик•Стах Антон78' (Баркок Аймен (78') •Ингвартсен Маркус 64'78' (Да Коста Данни (78') •Ажорк Людовик90' (Бюргзорг Делано (90')
Запасные: Лайч Максим•Nelson Weiper•Хак Александер•Дамен Финн
01 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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