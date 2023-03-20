Гвардиол – одна из главных целей «Ливерпуля» на лето

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол может осуществить свою детскую мечту. Хорват ранее заявлял, что мечтает однажды стать футболистом английского «Ливерпуля». По информации от журналиста Бена Джейкобса, мерсисайдцы определили Гвардиола в качестве одной из главных целей на следующее лето.

Напомним, в грядущее трансферное окно Йошко будет стоить свыше 100 миллионов евро. Именно такую сумму за свою молодую звезду хочет «РБ Лейпциг», который полгода назад отказался продавать игрока в «Челси» за 90 миллионов.

Гвардиол также находится в сфере интересов «Реал» Мадрида и «Манчестер Сити», но сам игрок ранее говорил о желании выступать именно за «Ливерпуль».