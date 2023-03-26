Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет бесплатно подписать Ольмо

26 Марта 2023 • 19:44 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
01.04 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо летом может перебраться в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб попросил 24-летнего футболиста не продлевать трудовой договор с «РБ Лейпцигом», который истекает летом 2024 года.

По сведениям источника, между представителями игрока и сотрудниками «Барселоны» прошла встреча, в ходе которой «сине-гранатовые» сообщили о желании подписать игрока бесплатно. Отмечается, что там присутствовал наставник «Барселоны» Хави Эрнандес.

Помимо каталонцев, в услугах Ольмо заинтересованы мадридский «Реал» и «Бавария».

В текущем сезоне Ольмо провел 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ МАЙНЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
19:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет бесплатно подписать Ольмо
15:44 · Германия. Бундеслига
Раскрыта ещё одна трансферная цель Тухеля в «Баварии»
15:27 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис: «Я популярный лузер»
14:01 · Германия. Бундеслига
​Киммих: «У Нагельсманна не было проблем в раздевалке»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет подписать игрока «Манчестер Сити»
13:11 · Германия. Бундеслига
Раскрыта зарплата Тухеля в «Баварии»
02:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планировала расставаться с Нагельсманном до лета, но Тухель не собирался ждать
01:38 · Германия. Бундеслига
Горецка разочарован увольнением Нагельсманна: «Я видел его чаще, чем свою семью»
01:05 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Увольнение Нагельсманна говорит о том, что игроки «Баварии» облажались»
00:42 · Германия. Бундеслига
Уход Левандовски также был поставлен в вину Нагельсманну, когда его увольняли
25 Марта
23:39 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Думаю, никто не станет спорить с тем, что Тухель – один из лучших тренеров Европы» 1
23:10 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – об увольнении Нагельсманна: «Мы решили, что нужно немедленно спасать сезон»
20:44 · Германия. Бундеслига
Эмре Джан рассказал, как мог перебраться в «Баварию» вместо «Боруссии»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель планировал провести переговоры с «Тоттенхэмом» во вторник
17:28 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджич назвал дату и время, когда «Бавария» перестала верить в Нагельсманна
Все новости
Рекомендуем