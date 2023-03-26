«Барселона» хочет бесплатно подписать Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо летом может перебраться в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб попросил 24-летнего футболиста не продлевать трудовой договор с «РБ Лейпцигом», который истекает летом 2024 года.

По сведениям источника, между представителями игрока и сотрудниками «Барселоны» прошла встреча, в ходе которой «сине-гранатовые» сообщили о желании подписать игрока бесплатно. Отмечается, что там присутствовал наставник «Барселоны» Хави Эрнандес.

Помимо каталонцев, в услугах Ольмо заинтересованы мадридский «Реал» и «Бавария».

В текущем сезоне Ольмо провел 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.