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У «Ливерпуля» хорошие шансы на трансфер Гвардиола

27 Марта 2023 • 10:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Ливерпуль» с оптимизмом рассматривает возможность провернуть трансфер центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Как сообщает Football Insider, у мерсисайдцев хорошие шансы заключить сделку, которая оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро.

Напомним, Гвардиол ранее сам заявял о желании выступать за «Ливерпуль». Главный тренер английской команды Юрген Клопп просит у руководства инвестировать большие деньги на летнюю перестройку, а одной из главных целей немца как раз является Гвардиол.

Йошко ранее также был интересен «Манчестер Сити», «Челси» и мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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