У «Ливерпуля» хорошие шансы на трансфер Гвардиола

«Ливерпуль» с оптимизмом рассматривает возможность провернуть трансфер центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Как сообщает Football Insider, у мерсисайдцев хорошие шансы заключить сделку, которая оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро.

Напомним, Гвардиол ранее сам заявял о желании выступать за «Ливерпуль». Главный тренер английской команды Юрген Клопп просит у руководства инвестировать большие деньги на летнюю перестройку, а одной из главных целей немца как раз является Гвардиол.

Йошко ранее также был интересен «Манчестер Сити», «Челси» и мадридскому «Реалу».