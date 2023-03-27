Йошко Гвардиол: «Гвардиола сказал мне пару слов, но я сохраню их в секрете»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол признался, что пообщался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Беседа состоялась после ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов, где «красные быки» разгромно проиграли на выезде со счётом 0:7.

«Я пожал руку Гвардиоле после матча с «Манчестер Сити». Я поздравил Хосепа с победой и выходом в следующий раунд. Гвардиола – отличный тренер, после матча он сказал мне пару слов, но я сохраню их в секрете», – заяви Йошко в интервью HITC Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» находится в списке клубов, которые ближайшим летом постараются заполучить Гвардиола в свои ряды.