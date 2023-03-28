Тренер «РБ Лейпцига» анонсировал возвращение Нкунку

В начале марта нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку оказался в лазарете с травмой. В ближайшее время 25-летний футболист должен вернуться в строй – но сначала к индивидуальным занятиям. Об этом рассказал главный тренер команды Марко Розе.

«Мы ожидаем, что Кристо сможет вернуться к индивидуальным тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, что в ближайшем будущем он присоединится к полноценным тренировкам с командой», - сказал Розе, чьи слова приводит пресс-служба «быков».

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку провёл 27 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач на партнёров.