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Чемпионат Германии. Бундеслига

Уход Нагельсманна не повлияет на трансфер Лаймера в «Баварию»

25 Марта 2023 • 11:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
01.04 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер летом станет футболистом «Баварии». По информации от издания Bild, уход Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенцев не повлияет на трансфер.

В июле у Лаймера закончится контракт с «РБ Лейпцигом», что позволит футболисту перейти в новую команду на правах свободного агента. Ранее Конрад выступал в составе «красных быков» под руководством Нагельсманна. Бывший тренер хотел воссоединиться с австрийцем, но этого так и не случилось.

Новым наставником «Баварии» стал Томас Тухель, планы которого на Лаймера пока неизвестны. На счету Конрада один гол в этом розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Конрад Лаймер трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ МАЙНЦ
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