Уход Нагельсманна не повлияет на трансфер Лаймера в «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер летом станет футболистом «Баварии». По информации от издания Bild, уход Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенцев не повлияет на трансфер.

В июле у Лаймера закончится контракт с «РБ Лейпцигом», что позволит футболисту перейти в новую команду на правах свободного агента. Ранее Конрад выступал в составе «красных быков» под руководством Нагельсманна. Бывший тренер хотел воссоединиться с австрийцем, но этого так и не случилось.

Новым наставником «Баварии» стал Томас Тухель, планы которого на Лаймера пока неизвестны. На счету Конрада один гол в этом розыгрыше Бундеслиги.