Гвардиол назван самым дорогим защитником в мире

Центральный защитник «РБ Лейпцига», бронзовый призёр катарского мундиаля Йошко Гвардиол признан порталом Transfemarkt самым дорогим защитником мирового футбола. По оценке авторитетного источника, его стоимость составляет 75 млн евро.

Первую строчку с ним делят защитники, которые чуть старше него. Так, на втором месте с такой же стоимостью разместился 23-летний Маттейс де Лигт из мюнхенской «Баварии». А на третьем – 25-летний Рубен Диаш из «Манчестер Сити».

Четвёртое место рейтинга у Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии» - он в свои 22 года стоит 70 млн евро. На пятом – 23-летний Рис Джеймс из «Челси», который стоит столько же.

Напомним, ранее портал называл самых дорогих вратарей мирового футбола.