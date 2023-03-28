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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» не продаст Гвардиола летом даже за 100 млн евро

28 Марта 2023 • 23:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
01.04 16:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол, судя по всему, проведёт в клубе ещё один сезон.

Интерес к 21-летнему игроку проявляют мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль», однако руководство «РБ Лейпцига» твёрдо намерено сохранить хорвата в своих рядах до 2024 года. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб не продаст восходящую звезду грядущим летом, даже если поступит предложение в размере 100 млн евро.

Контракт Йошко Гвардиола с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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