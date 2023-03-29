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Хаверц: «Нельзя ждать от Мудрика, что он сразу же станет Неймаром»

29 Марта 2023 • 12:54 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Нападающий «Челси» Кай Хаверц оценил потенциал новичка команды Михаила Мудрика, который в январе перебрался на «Стэмфорд Бридж» из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Немец также поделился ожиданиями о перспективах Энцо Фернандеса, который в конце января стал самым дорогим игроком в истории АПЛ, перейдя из «Бенфики» за 121 миллион евро.

«Энцо Фернандес и Михаил Мудрик перешли в команду за огромные деньги, но при этом люди забывают, что им всего 22. Нельзя ждать от того же Мудрика, что он сразу же станет Неймаром. На своём примере могу сказать, что для адаптации требуется время», – цитирует Хаверца The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц Михаил Мудрик Энцо Фернандес
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