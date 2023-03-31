Эмери: «Фелиш – особенный футболист»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил выступления нападающего «Челси» Жоау Фелиша в Английской премьер-лиге. Напомним, португалец выступает за «пенсионеров» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Считаю Жоау особенным футболистом. Сложно обладать такими навыками, играя «десятку». Фелиш умеет как забивать, так и ассистировать. Помимо всего прочего, он может опустить в глубину, чтобы получить мяч и разогнать атаку», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Фелиш после своего перехода в «Челси» в январе отметился двумя голами в Английской премьер-лиге. Лондонский клуб хочет выкупить португальца в конце сезона.