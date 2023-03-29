Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Лигт прошлым летом был главной целью Тухеля в «Челси»

29 Марта 2023 • 10:29 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хотел заполучить центрального защитника Маттейса де Лигта ещё прошлым летом, когда возглавлял «Челси». По информации от журналиста Кристиана Фалька, молодой нидерландец был главной трансферной целью Тухеля на усиление центра обороны «Челси».

Напомним, прошлым летом гонку за де Лигтом в конечном итоге выиграла «Бавария», которая заплатила туринскому «Ювентусу» 67 миллионов евро. Маттейс посчитал, что переезд в Бундеслигу – это наиболее подходящий для него шаг на данном этапе карьеры. Теперь у Тухеля есть возможность поработать с де Лигтом во главе «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Маттейс де Лигт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не заинтересована в трансфере Ковачича
11:56 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта причина, почему де Дзерби не возглавил «Тоттенхэм»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать Балогуна летом
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд сразятся летом за Фреснеду
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не ведёт переговоры о трансфере Брозовича
10:37 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прошлым летом был главной целью Тухеля в «Челси»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра игроком «Челси»
10:16 · Англия. Премьер-лига
11 лучших: названа символическая сборная Европы 1
10:06 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Парти избежал серьёзной травмы
09:52 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Модрич точно сыграет на Евро-2024, а может, и на чемпионате мира»
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться игроком из Бундеслиги
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл нового нападающего
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил летнюю трансферную цель
07:39 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба претендуют на Ковачича
Все новости
Рекомендуем