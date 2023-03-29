Де Лигт прошлым летом был главной целью Тухеля в «Челси»

Тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хотел заполучить центрального защитника Маттейса де Лигта ещё прошлым летом, когда возглавлял «Челси». По информации от журналиста Кристиана Фалька, молодой нидерландец был главной трансферной целью Тухеля на усиление центра обороны «Челси».

Напомним, прошлым летом гонку за де Лигтом в конечном итоге выиграла «Бавария», которая заплатила туринскому «Ювентусу» 67 миллионов евро. Маттейс посчитал, что переезд в Бундеслигу – это наиболее подходящий для него шаг на данном этапе карьеры. Теперь у Тухеля есть возможность поработать с де Лигтом во главе «Баварии».