Киммих: «Увольнение Нагельсманна говорит о том, что игроки «Баварии» облажались»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих вновь поделился мыслями относительно отставки Юлиана Нагельсманна.

В пятницу мюнхенский клуб официально объявил об увольнении Нагельсманна и назначении на его место Томаса Тухеля.

«Смена тренера – это всегда разочарование, поскольку это говорит о том, что мы, игроки, попросту облажались. Мы играли нестабильно и не добивались требуемых результатов. Увольнения не случилось бы, если бы мы показали свой уровень.

Тухель? Не могу ничего сказать, так как не знаю его лично», – высказался в интервью ZDF Киммих.

Юлиан Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года.