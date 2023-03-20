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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Мы обязаны обыгрывать «Боруссию» Дортмунд в следующем туре»

20 Марта 2023 • 12:45 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча следующего тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», который состоится сразу после международной паузы.

«Мы обязаны обыгрывать «Боруссию» Дортмунд в следующем туре. Если мы не выиграем, а ещё и проиграем, нам будет очень сложно взять чемпионство, особенно учитывая нынешнюю форму «Боруссии», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции после поражения от «Байера» (1:2).

Напомним, вчера «Бавария» проиграла свой матч в Бундеслиге, тогда как «Боруссия» взяла три очка. Дортмундцы поднялись на вершину таблицы с отрывом в одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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