Чупо-Мотинг вернётся в строй к матчу с «Боруссией» Дортмунд

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг близок к возвращению в строй после травмы.

Игрок пропустил два последних матча мюнхенцев перед международным перерывом в клубном футболе, а также не отправился в расположение сборной Камеруна. Согласно информации Bild, в понедельник Чупо-Мотинг провёл свою первую тренировку за три недели, успешно справившись с получасовой индивидуальной программой. Ожидается, что 34-летний форвард успеет залечить повреждение до предстоящего матча Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 апреля.

В активе Эрика Чупо-Мотинга 17 забитых мячей и четыре голевых паса в 26 поединках за «Баварию» в текущей кампании.