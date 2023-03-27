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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг вернётся в строй к матчу с «Боруссией» Дортмунд

27 Марта 2023 • 23:17 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг близок к возвращению в строй после травмы.

Игрок пропустил два последних матча мюнхенцев перед международным перерывом в клубном футболе, а также не отправился в расположение сборной Камеруна. Согласно информации Bild, в понедельник Чупо-Мотинг провёл свою первую тренировку за три недели, успешно справившись с получасовой индивидуальной программой. Ожидается, что 34-летний форвард успеет залечить повреждение до предстоящего матча Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 апреля.

В активе Эрика Чупо-Мотинга 17 забитых мячей и четыре голевых паса в 26 поединках за «Баварию» в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эрик Чупо-Мотинг
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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