Мусиала не поможет сборной Германии в ближайших матчах

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала не поедет в расположение сборной Германии, хотя ранее получил приглашение от главного тренера Ханса-Дитера Флика. По информации от Bayern & Germany, хавбек получил повреждение подколенного сухожилия во вчерашнем матче Бундеслиги с леверкузенским «Байером».

Напомним, сборная Германии не будет проводить официальных матчей вплоть до лета 2024 года, пока не начнётся домашний чемпионат Европы. В ближайшие дни немцы планируют сыграть в товарищеских матчах с такими сборными, как Перу и Бельгия.

Мусиала в этом сезоне отметился 11 голами и 8 ассистами в немецкой Бундеслиге.