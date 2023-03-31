Забитцер, скорее всего, покинет «Баварию» летом

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер летом намерен окончательно разорвать все связи с мюнхенским клубом. Напомним, сейчас австриец выступает на правах аренды за «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Керри Хау, Забитцер, скорее всего, покинет «Баварию» в конце сезона на постоянной основе. Игрок очень комфортно чувствует себя в «Манчестер Юнайтед» и хотел бы остаться в Английской премьер-лиге. Источник сообщает, что смена тренера в «Баварии» не должна повлиять на ситуацию.

Ранее мюнхенцы уволили Юлиана Нагельсманна, который тренировал Забитцера ещё в «РБ Лейпцига». Новым тренером «Баварии» стал Томас Тухель.