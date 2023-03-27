Керер: «Уверен, Тухель добьётся успеха в «Баварии»

Центральный защитник «Вест Хэма» Тило Керер прокомментировал назначение Томаса Тухеля в мюнхенскую «Баварию». Напомним, футболист ранее выступал под руководством немецкого специалиста в «ПСЖ».

«Я очень многому у него научился и добился большого прогресса под его руководством. Я могу сказать о Тухеле только позитивные слова, это касается как тренерского, так и личностного плана. Уверен, Томас добьётся успеха в «Баварии», – цитирует Керера журналист Патрик Бергер.

26-летний Керер в этом сезоне провёл 19 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием.