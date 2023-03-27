Нойер и некоторые другие игроки «Баварии» выступали за увольнение Нагельсманна

Издание Bild опубликовало список футболистов «Баварии», которые выступали за увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Напомним, новым наставником мюнхенцев стал Томас Тухель.

Если верить источнику, два голкипера Мануэль Нойер и Свен Ульрайх выступали за увольнение Нагельсманна. В список недоброжелателей Юлиана также можно включить Сержа Гнабри, Лероя Сане, Джамала Мусиалу, Жоау Канселу и Садио Мане. Один из лидеров команды Томас Мюллер сохранял нейтральную позицию, а вот Йозуа Киммих, Леон Горецка, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано и Маттейс де Лигт поддерживали тренера в раздевалке.

Напомним, Нагельсманн в данный момент интересен двум клубам – мадридскому «Реалу» и лондонскому «Тоттенхэму».