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«Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд сразятся летом за Фреснеду

29 Марта 2023 • 10:58 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда летом может уйти на повышение. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в гонке за футболистом сразятся лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Отметим, что 18-летний Фреснеда мог покинуть «Вальядолид» ещё зимой, но ни один из клубов не смог договориться о трансфере. Тем не менее, его летний уход вполне вероятен.

В нынешнем сезоне Фреснеда провёл 13 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием. Молодого футболиста ранее также связывали с переходом в мадридский «Реал» на подмену Дани Карвахалю.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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