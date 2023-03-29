«Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд сразятся летом за Фреснеду

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда летом может уйти на повышение. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в гонке за футболистом сразятся лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Отметим, что 18-летний Фреснеда мог покинуть «Вальядолид» ещё зимой, но ни один из клубов не смог договориться о трансфере. Тем не менее, его летний уход вполне вероятен.

В нынешнем сезоне Фреснеда провёл 13 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием. Молодого футболиста ранее также связывали с переходом в мадридский «Реал» на подмену Дани Карвахалю.