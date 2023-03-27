Мане рад возможности поработать с Тухелем

Нападающий «Баварии» Садио Мане позитивно отреагировал на приход в клуб наставника Томаса Тухеля.

На прошлой неделе экс-рулевой «Челси» был назначен на должность главного тренера мюнхенцев вместо уволенного Юлиана Нагельсманна. Как сообщает журналист-инсайдер Флориан Плеттенберг, приход Тухеля порадовал Мане. Форвард хорошо относится к немецкому рулевому, который хотел видеть его в своей команде ещё во времена работы в «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Под руководством Юлиана Нагельсманна 30-летний сенегалец провёл 28 матчей за «Баварию», отметившись 11 голами и пятью ассистами.