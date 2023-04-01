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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гол дня в дебютном матче Тухеля: Упамекано забил «Боруссии» со своей половины поля

01 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать
Бавария
4:2
Боруссия Д
1 1.05 X 16.00 2 36.00
2-й тайм

В субботу вечером в чемпионате Германии проходит матч между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Мюнхенской команде удалось забить довольно быстрый гол, причём он получился курьёзным. Дайо Упамекано делал длинный пас вперёд со своей половины поля на Лероя Сане, однако получилось так, что защитник забил. Вратарь Грегор Кобель выскочил на перехват и грубо ошибся, махнув ногой мимо мяча, пытаясь его вынести.

Стоит сказать, что после грубейшей ошибки игроки «Боруссии» поддержали Кобеля.

Стоит сказать, что это дебютный матч Томаса Тухеля на должности главного тренера «Баварии». Следить за дальнейшим развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Дайо Упамекано Грегор Кобель
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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