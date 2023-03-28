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Хендерсон оценил потенциал Беллингема

28 Марта 2023 • 01:03 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, чего может достичь Джуд Беллингем.

19-летний хавбек играет ключевую роль в дортмундской «Боруссии», уже зарекомендовал себя в сборной Англии и находится на радарах ведущих европейских клубов.

«Джуд ещё может прибавить в некоторых аспектах, но его задатки дают понять, что он сможет добиться в футболе всего, чего хочет. Самое главное – у него правильный менталитет, и мне трудно поверить, что ему всего 19 лет. Его отношение к тренировкам и к матчам – это нечто.

Каждый клуб хочет видеть его у себя. Уверен, он тщательно всё обдумает со своей семьёй, прежде чем переходить. Его подписание будет большой удачей для кого угодно», – цитирует Daily Mail Хендерсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Сборная Англии Джордан Хендерсон Джуд Беллингем
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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