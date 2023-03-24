«Реал» ещё не определился с альтернативой Беллингему

Мадридский «Реал» ещё не определился с тем, когда подпишет в случае неудачи с трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает испанское издание Marca.

Ранее сообщалось, что запасным вариантом «королевского клуба» является полузащитник «Сельты» Габри Вейга, но источник опровергает эту информацию. Пока «Реал» занят лишь одной сделкой – трансфером Джуда Беллингема, который является главной целью «сливочных».

Беллингем летом будет стоить около 150 миллионов евро. Это пока сильно отпугивает руководство «сливочных». Мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего хавбека такие деньги.